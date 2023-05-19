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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كلي لطريق 26 يوليو بداية من ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادي النيل

طريق 26 يوليو
طريق 26 يوليو

تعلن محافظة الجيزة انه في ضوء تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر و القيام برفع كفاءة الطبقة الإسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمه لمحور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو. وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر نطاق محافظة الجيزه ( بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر).
لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لطريق ٢٦ يوليو أمام حركة المرور في الإتجاه المشار اليه بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل وذلك لمدة (يومان) ابتداء من السـاعه ١٢ صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٠ حتى الساعة الخامسه صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢١ . 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع لإزالة اي معوقات للإنتهاء وفقا للمواعيد المحددة
لافتا بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-
أولا: حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً الى طريق الخدمة بمحور ٢٦ يوليو.
- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى طريق ٢٦ يوليو الرئيسي اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين .
وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .

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الأعمال الانشائية التحويلة المرورية حي العجوزة رئيس حي العجوزة كوبري ١٥ مايو محافظ الجيزة محافظة الجيزة مدينة ٦ أكتوبر مشروع المونوريل نادي الزمالك

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