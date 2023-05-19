مصر للطيران تتعاقد بخدماتها الأرضية مع شركة FLY OYA الليبية

استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية صباح اليوم أولى رحلات شركة FLY OYA الليبية قادمة من مطار معيتيقة إلي مطار برج العرب.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب عملاء جدد لمصر للطيران.

وقد صرح المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات أن ذلك يأتى في إطار مجموعة التعاقدات التي تقدمها شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للشركات الأخرى والتي تعكس ثقة شركات الطيران العالمية في الخدمات الأرضية التي تقدمها الشركة بما لها من خبرات كبيرة ومتعددة في هذا المجال.

وقد حرص المهندس فادى غانم مدير محطة برج العرب ومجموعة العمل على الترحيب بشركة FLY OYA الليبية وتقديم الخدمة الأرضية للطائرة علي أعلي مستوي بما يتوافق مع المقاييس العالمية، وكذلك تم تجهيز مجموعة العمل والمعدات الخاصة لخدمة رحلة الطيران.

ومن المقرر أن تسير شركة FLY OYA الليبية رحلاتها بواقع رحلتين أسبوعيًا أيام الاثنين والجمعة كتشغيل أولي ومن المخطط زيادة الرحلات في الفترة القادمة.