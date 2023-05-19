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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علماء الأزهر والأوقاف: المتأمل في القرآن يجده حافلًا بالحديث عن سنن الله الكونية

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

انطلقت القافلة المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة (دمياط)، اليوم الجمعة: 19/ 5/ 2023م، وتضم كل قافلة (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "السنن الكونية في القرآن الكريم".

سنن الله الكونية

وقد أكد علماء الأزهر والاوقاف أن الله (سبحانه وتعالى) أقام الكون على سنن وقوانين ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل، والمتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بالحديث عن سنن الله الكونية وقوانينه الأزلية التي تضبط حركة المخلوقات في تكامل وانسجام، دون خلل أو اضطراب، حيث يقول الحق سبحانه: "فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا"، وأن سنن الله الكونية تتميز بالعموم والشمول؛ فهي تنطبق على الجميع، دون تمييز أو  استثناء، فقد جعل الحق سبحانه الجزاءَ من جنس العمل، حيث يقول سبحانه: "مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا"، ويقول سبحانه: "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن نفَّسَ عن مسلمٍ كُربةً مِن كُربِ الدُّنيا نفَّسَ اللَّهُ عنهُ كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن يسَّرَ على مُعسرٍ في الدُّنيا يسَّرَ اللَّهُ عليهِ في الدُّنيا والآخرةِ، ومن سَترَ على مُسلمٍ في الدُّنيا سترَ اللَّهُ علَيهِ في الدُّنيا والآخرةِ، واللَّهُ في عونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عونِ أخيهِ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كَرْبِ يَوْمِ القِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ".
كما أوضحوا أم من سنن الله الكونية سنة التداول في الغنى والفقر، فلا الفقر يدوم ولا الغنى، فغنيُّ اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غنيَّ الغد، حيث يقول سبحانه: "وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ"، وعلى الغني أن يشكر، وعلى الفقير أن يعمل ويكد ويجتهد ويعرق ويتعب ليغيِّر واقعه وحاله، وحال المؤمن في كلا الأمرين على ثبات، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "عَجَبًا لأَمْرِ المُؤْمِنِ، إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ- وليسَ ذاكَ لأَحَدٍ إلَّا لِلْمُؤْمِنِ- إنْ أصابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيْرًا له، وإنْ أصابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْرًا له".

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كما اشاروا أن من هذه السنن: الامتحان والابتلاء والاختيار والاصطفاء، حيث يقول سبحانه في الحديث عن سنة الابتلاء: "أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ ‏قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ"، ويقول سبحانه: "أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ"، ويقول تعالى: "أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ ‏وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ ‏قَرِيبٌ".
كما أكدوا أن الله (سبحانه وتعالى) أعلم بمن يصطفي ولِمَ يصطفي ومتى يصطفي، حيث يقول الحق سبحانه: "اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ"، ويقول (عز وجل): "اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ"، ويقول تعالى: "فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ"، ويقول (عز وجل): "وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ ‏رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ‏دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ"، ويقول في قصة سيدنا موسى (عليه السلام) متحدثًا عن رحلته مع فتاه للقاء العبد الصالح: "فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا‏ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا"، فلا تحارب أحدًا في شيء مَنَّ اللهُ به عليه، فلن توقفه، ولن يوقفك أحد عن أمر أراده الله لك، ولن يحول أحد بينك وبين خير أراد الله أن يسوقه إليك، حيث يقول سبحانه: "‌مَا ‌يَفْتَحِ ‌اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "واعلَم أنَّ الأمَّةَ لو اجتَمعت علَى أن ينفَعوكَ بشَيءٍ لم يَنفعوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ لَكَ، وإن اجتَمَعوا على أن يضرُّوكَ بشَيءٍ لم يَضرُّوكَ إلَّا بشيءٍ قد كتبَهُ اللَّهُ عليكَ، رُفِعَتِ الأقلامُ وجفَّتِ الصُّحفُ".
كما أوضحوا أن من سنن الله الكونية أن من اتَّبَع هدى الله وسار في طريق رضاه أكرمه سبحانه بطيب العيش في الدنيا، وبالجنة في الآخرة، كما اقتضت سنة الله تعالى في المعرض عن هداه عقابه بالمعيشة الضنك في الدنيا، والعذاب في الآخرة، حيث يقول الحق سبحانه: "فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"، ويقول سبحانه: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ"، ويقول تعالى: "فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى".
هذا وقد شارك في القافلة كل من:
د/ علي إسماعيل علي صابر - مدير الدعوة - النفيس
الشيخ / محمد رضا عبد العظيم - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - العتباني
الشيخ / محمد مسعد بربور - إمام وخطيب  - الناصرية
الشيخ / حسام عبده عبد الحميد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الجديد
الشيخ / محمد إبراهيم عبده عبيد - إمام وخطيب - المتبولي
الشيخ / محمد جابر السيد - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - حسن الطويل
الشيخ / سلمان محمد سحلول - إمام وخطيب - أبو الطيب
الشيخ / عبد الله يونس محمد علي - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - أبو عصيه
الشيخ / الشربيني أحمد الشربيني - إمام وخطيب - الشهيد
الشيخ / محمد جابر ربيع مجلي - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الشهداء

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