بسام راضي : التنسيق المتبادل بين مصر وإيطاليا ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي

شدد بسام راضي سفير مصر في إيطاليا على أن الحوار المشترك والتنسيق المتبادل بين مصر وإيطاليا أمر مهم وضروري أكثر من أي وقت مضى من أجل تحقيق الأمن الإقليمي في المنطقة وشمال إفريقيا والمتوسط، خاصة ما يتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية والأمن الغذائي والطاقة والغاز ومكافحة الإرهاب والأزمة في ليبيا وغيرها من الملفات.

وقال السفير بسام - أي حديث شامل لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا - إن مصر وإيطاليا يمتلكان إمكانات ومساحات هائلة من فرص التعاون المشترك التي من شأنها فتح آفاق مستقبلية للعلاقات على مستويات استراتيجية سواء ثنائياً او إقليميا او دولياً.