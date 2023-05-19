بـ قمة جدة | ملك البحرين يدافع عن حقوق مصر في مياه النيل

أكد ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، أن نهج السلام لا بديل عنه، معربا عن ترحيبه بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأكد العاهل البحريني، في كلمته امام القمة العربية الـ32 في جدة، حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة.

كما أعرب عن أمله في نجاح جهود حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد على ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان وعودة أمنه واستقراره وحفظ حقوقه المشروعة إضافة لحقوق مصر في مياه النيل.

ورحب ملك البحرين بالمساعي العربية الجادة ببلورة نظام إقليمي متجدد ومتوازن والمتمثلة باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران.

كما جدد الشيخ حمد بن عيسى "العزم على مواصلة مسيرة العمل العربي المشترك بإرادة حرة كي نؤسس للاستقرار والوئام الذي يجب أن تنعم به شعوبنا".