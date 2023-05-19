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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة احتفالية كبرى لتكريم 56 حافظاً من الدارسين في رواق كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم فرع الرواق الأزهري بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجامع الأزهر الشريف، احتفالية كبرى بمدرج ديوان منطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ لتكريم 56 طفلاً من الدارسين برواق القرآن الكريم الذين أتموا الختمة الأولى برواق بكفر الشيخ، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

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وشهد فعاليات الحفل فضيلة الدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، وفضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ.

وخلال الاحتفالية، أكد الدكتور هاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر الشريف، على ضرورة تحلي دارسي الرواق الأزهري بأخلاق القرآن الكريم قولاً وعملاً وسلوكاً، والمداومة على المراجعة المستمرة والاستزادة من التدبر والتفكر والفهم لمعاني القرآن الكريم.

وأثناء حواره نقل الدكتور هاني عودة، للمكرمين من حفظة القرآن الكريم الدارسين بالرواق الأزهري، تهنئة فضيلة الإمام الأكبر للمكرمين على حفظ القرآن الكريم، ودعاء فضيلته لهم بمزيد من التفوق والنجاح، لافتاً إلى أن الرواق الأزهري يؤدي دوره التوعوي الديني والمجتمعي، ويحافظ على لحمة الوطن وسلامته من التيارات المنحرفة.

ودعا مدير الجامع الأزهر، جموع المنتسبين للرواق الأزهري أن يقدموا الصورة الحقيقية لوسطية وسماحة الإسلام، مشيراً إلى أن أبواب الجامع الأزهر الشريف مفتوحة على مصراعيها لكل طالب علم وسطي.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، فضل حملة القرآن ومدى أثر تطبيق القرآن في حياتنا عمليا، والالتزام بتعاليمه السامية، وأن هذا هو الهدف الرئيس من فكرة الرواق الأزهري، مؤكدا فضيلته على دعمه الكامل لأنشطة الرواق بالمحافظة.

وأكد الدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، على ضرورة تعلم العلم النافع في كل مراحل عمر الإنسان، وأن الله تعالى فضل الإنسان وكرمه بالعلم والعقل، وأن تجربته الشخصية مع الرواق الأزهري محاضر للعلوم الشرعية، تشهد بأن هذا العمل الجليل من حسنات فضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، داعيا الله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله في موازين حسنات القائمين عليه.

وشدد الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ ورئيس لجنة الفتوى، على ضرورة التمسك بآداب وأخلاق القرآن الكريم وجعلها سلوكا عملياً يضبط بها المرء حياته، وتنظم معاملاته، ليستقيم إنساناً سوياً يرضي الله ويكون عضوا نافعا في مجتمعه.

وشملت الاحتفالية تكريما من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية للدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد، مدير الجامع الأزهر وعدد من مسئولي الجامع، وأعضاء إدارة الرواق بكفر الشيخ، كما قدمت إدارة الرواق درع تكريم لرئيس منطقة كفر الشيخ على جهوده الداعمة للرواق الأزهري، كما تم تكريم 56 دارساً ممن اجتازوا الختمة الأولى برواق محافظة كفر الشيخ.

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