سعر أرخص سيارات تويوتا في مصر | صور

تعتبر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 أرخص إصدارات العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، وتتميز بمواصفات الاقتصادية.

تويوتا بيلتا موديل 2023

مواصفات السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا،.

تويوتا بيلتا موديل 2023

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية من 4 سرعات، بينما تستغرق مدة قدرها 12 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0.

وتضم السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تجهيزات اخرى منها حساسات ركن، وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية، وفرامل ABS، و EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و مكيف هواء، وزجاج كهربائي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي، إلى جانب تجهيزات أخرى تتضمن زر بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، وعجلة قيادة تدعم أوامر التحكم الصوتية، وشاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.

تعتمد السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 على جنوط 15 بوصة، بينما تظهر من الخارج بمصابيح امامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع مفهوم رباعي الأبواب، بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية، مع ومرايات جانبية كهربائية تم تزويدها بإشارات ضوئية، مصابيح ضباب.

تويوتا بيلتا موديل 2023

أسعار تويوتا بيلتا موديل 2023

الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 540,000 جنيه

الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 595,000 جنيه