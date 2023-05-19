«القومي للمرأة» يطلق المرحلة الثانية من دورة التعريف برسائل حملة طرق الأبواب

نظم المجلس القومي للمرأة، المرحلة الثانية من الدورة التدريبية للتعريف برسائل حملة طرق الأبواب، التي أطلقها المجلس بعنوان "بلدي أمانة".

واستهدفت الدورة، 215 من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض، وواعظات وراهبات من محافظات “القاهرة والجيزة والدقهلية وأسيوط وقنا”، وذلك بحضور إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، واللواء بهجت فريد الرئيس السابق لأكاديمية ناصر العسكرية.

وأكدت إيزيس محمود، أن الهدف من الدورة التدريبية، هو رفع وعي وكفاءة المواطنين في القرى؛ للحفاظ على استدامة البنية التحتية حاليا وللأجيال القادمة، وكيفية التصدي للأزمات التي يمر بها الوطن.

فيما أكد اللواء بهجت فريد، أن الهوية المصرية، لطالما كانت مطمعًا للكثير على مر التاريخ، وأن المعركة الحالية هي معركة وعي، وأجرى تعريفا لبعض المفاهيم كـ"الإقليم، والشعب، ونظام الحكم، والأمن القومى الشامل، وأسس الاستقرار".

كما استشهد الرئيس السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، بخريطة مشروعات مصر القومية، والتطور الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة.

تجدر الإشارة الى أن حملة طرق الأبواب، تحت عنوان "بلدي أمانة"، هي حملة ممتدة بعدد من قرى محافظات مبادرة “حياة كريمة”، ومبادرة “تنمية الأسرة المصرية”، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

وبدأت الحملة، يوم 15 مايو 2023 كمرحلة أولى، والذي سبقها دورات تدريبية للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة؛ للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.

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