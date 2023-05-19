تعليمات من مديرية تعليم الجيزة قبل انطلاق امتحانات الإعدادية بالمحافظة غدًا |صور

قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية،المديرية، وجميع مدراء عموم الجيزة، اليوم الجمعة، بتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والكنترولات للوقوف على مدى جاهزية استقبال امتحانات الشهادة الإعدادية والتى ستنطلق غدا السبت.

وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتكون جميع اللجان على أتم استعداد لاستقبال ابنائنا الطلاب وتوفير أقصى درجات الراحة والهدوء والانضباط.

وفى ضوء ذلك، أصدر أشرف سلومة تعليماته لجميع مدراء تعليم الجيزة بالعمل على قدم وساق وتكثيف المتابعات وإعطاء تمام جاهزية اللجان والعمل على الحل الفورى لإزالة المعوقات وحل المشكلات لحسن سير المنظومة الامتحانية.

وفى سياق متصل فقد تابع وكيل الوزارة إدارتى شمال والدقى وتفقد جاهزية لجان رفاعة الطهطاوي الابتدائيه وأحمد زويل الاعداديه والمستقبل الاعداديه واطمأن علي الإضاءة والتهوية ونظافة اللجان الفرعية وكذلك تعقيمها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من نظاقة وتعقيم الحمامات.



كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الكنترولات ومدى جاهزيتها وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة لأداء عملها فى جو هادئ ومريح

كما تابعت سمية الخطيب وكيل المديرية، إدارتى الهرم وجنوب وتفقدت سيادتها جاهزية اللجان والكنترولات والنظافة العامة والتعقيم والإجراءات الاحترازية .

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على دور أمن اللجان الهام فى ضرورة عدم السماح لأى طالب أو طالبة باصطحاب الهاتف المحمول أو أى وسائل إتصالات حرصا على مصلحة الطالب حتى لا يتعرض إلى المساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

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