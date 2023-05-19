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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات من شوارع بيلا

حملات مكثفة نظافة
حملات مكثفة نظافة

شنت رئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافطة كفر الشيخ، اليوم الجمعة, حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة وإزالة التراكمات من جميع شوارع وأحياء المدينة، بمشاركة جهاز النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة بيلا، تنفيذاً توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

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واصل جهاز النظافة بمركز ومدينة بيلا، بإشراف علي أمين نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، وأحمد فتحي، مسؤول جهاز النظافة، أعماله المكثفة بتنظيم حملة مكبرة لرفع مخلفات القمامة والأتربة والأحجار المتراكمة وكنس وتسوية ورش الطرق وتفريغ كافة صناديق القمامة، وتمكن من رفع كميات كبيرة من المخلفات والتراكمات بكافة الشوارع والأحياء ومختلف قطاعات المدينة، ونقلها للمقلب العمومي  بالمدينة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

ويكثف جهاز النظافة بمدينة بيلا من حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ24 ساعة ويقوم بنقل المخالفات أولاً بأول ونقلها للمقلب العمومي، بالتزامن مع حملات النظافة بكافة الوحدات القروية بمركز بيلا، لرفع كفاءة منظومة النظافة للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة له.

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