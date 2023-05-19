إنهاء الحرب.. مبعوث مجلس السيادة السودانى يشيد بمبادرة السعودية وأمريكا بـ قمة جدة

أكد المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي ثقته في وقوف الدول العربية مع السودان لاحتواء الأزمة الراهنة ومرافقته في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار.

وثمن الحاج مبادرة الهدنة الإنسانية التي تقدمت بها المملكة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في السودان، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقال في كلمته خلال افتتاح القمة العربية 32 بجدة : "تعلمون أن السودان في إقليم كبير يضم 10 دول في جوار مباشر وغير مباشر، وهو بمثابة صمام الأمان وواسطة العقد لهذا الإقليم، ولكم أن تتخيلوا إذا ما انفرط هذا العقد كيف ستكون تداعياته على الإقليم بأسره".

وأكد أن السودان يستبشر ببوادر السلام التي أخذت تتبلور في المنطقة العربية بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتي تؤكد حرص وسعي المملكة العربية السعودية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة .

وهنأ مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني المملكة العربية السعودية لتسلمها رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية.