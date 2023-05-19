زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار برفقة ابنتيها .. صور

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي انظار متابعيها فى جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"

وظهرت هدير بالصور بإطلالة كاجوال مع بناتها ولاقت جلسة التصوير إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتتميز زوجة عمرو السولية برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي .