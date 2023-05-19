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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار برفقة ابنتيها .. صور

زوجة عمرو السولية
زوجة عمرو السولية

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي انظار متابعيها فى جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"

وظهرت هدير بالصور بإطلالة كاجوال مع بناتها ولاقت جلسة التصوير إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتتميز زوجة عمرو السولية برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي اليوم الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي .

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IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٤٧٣٢
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IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٤٠٢٣
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٤٠٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٥١٩_١٩٤٠٠٥
إطلالة كاجوال ابطال افريقيا تخطف الأنظار زوجة عمرو السولية زوجة نجم النادي الأهلي عمرو السولية

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