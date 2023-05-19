حسام موافي لخريجي الطب البيطري: شغلكم شريف.. فيديو

عبر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن حزنه الشديد من نظرة المجتمع لخريجي الكليات البيطرية، موضحًا أن الأمر الذي يؤثر على الخريجين ويحعلهم غير راضين عن عملهم.



وقال حسام موافي خلال تقديم برنامجه «ربي زدني علما»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، إن أي مهنة شريفة أفضل بكثير من البقاء في المنزل بدون عمل، موضحًا أنه لا يوجد فرق بين الطبيب البيطري والتخصصات الطبية الأخرى، «طالما بتشتغل تبقى شريف».

أهمية الطبيب البيطري



وتابع حسما موافي: اسال مربي الكلاب والقطط، هتعرف قيمة الطبيب البيطري وأهميته في إنقاذ حياة الحيوانات، مردفًا أن الطبيب البيطري يعمل بوظيفة صعبة حيث يخاطب كائنات لا تتكلم ويجد صعوبة في التواصل مع الحيوان المريض.

وأوضح حسام موافي، أن الإنسان السعيد هو الذي يعمل ما يحب، لذا الطبيب البيطري عليه أن يحب ما يعمل، لأنه يقدم خدمة للحيوانات والإنسان، فهو المنوط عن الكشف وعلاج الحيوانات التي نحصل منها على موارد مختلفة من مصادر البروتين.