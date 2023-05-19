محافظ كفر الشيخ يهنئ ابن بيلا لفوزه بفضية البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب أحمد فؤاد بغدودة ، نجم مصارعة منتخب مصر، والمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، لحصده الميدالية الفضية، بمنافسات الكبار بالبطولة الأفريقية لمنتخبات المصارعة الحرة والرومانية بتونس الشقيق.

ويلعب بغدودة ضمن صفوف المنتخب وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ مركز بيلا، البطولة تقام من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن اللاعب أحمد بغدودة ضمن قائمة المنتخب الوطني بالبطولة حقق فوزاً غالياً في ظل المنافسة القوية بالبطولة يفخر به أبناء المشروع القومي بكفر الشيخ.

وأشار إلى استعداد البطل للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 ومؤكداً دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبي منتخب مصر للمصارعة ولقائه به قبيل توجههم إلى تونس للمشاركة.



وأكد وزير الشباب والرياضة خلال هذا اللقاء ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدا دعم القيادة السياسية المستمر للرياضة والرياضيين والتوجيهات المستمرة بتوفير كافة الإمكانات.



تأتي مشاركة بغدودة، نجم مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

وحقق أبناء المشروع القومي للموهبة تحت 17 سنة فوزا مهما بحصول أحمد عبد الباري على أول أفريقيا في منافسات تحت 20 سنة، وحصول اللاعب عمر حسين على الميدالية الذهبية وأول أفريقيا تحت 17 سنة في ذات البطولة المقامة في تونس الشقيق.