أحمد موسى: تحرك عربي داعم لمصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العديد من الزعماء والقادة العرب شاركوا اليوم في القمة العربية في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي أول من وصل إلى جدة من الرؤساء والزعماء العرب؛ لحضور القمة العربية.

تحرك عربي داعم

وأكد موسى، أنه هناك تحرك عربي داعم لمصر والسودان فيما يتعلق بـ سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التزام إثيوبيا بالوصول إلى اتفاق قانوني وملزم مع دول الجوار بشأن ملء وتشغيل السد.

واختتم أحمد موسى، حديثه، بالإشارة إلى أنّ الرئيس السيسي تحدث عن موقف مصر الداعم لوحدة سوريا وخروج القوات الأجنبية الموجودة في الأراضي السورية، وكذلك استقرار ليبيا، كما وجّه الدعوة إلى الأشقاء في السودان لوقف إطلاق النار، وعدم السماح لأي جهات خارجية بالتدخل في الشأن السوداني، وضرورة المحافظة على الدولة الوطنية ومؤسساتها.