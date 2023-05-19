الهلال يفوز على ضمك بهدف نظيف في الدوري السعودي

نجح فريق الهلال في الفوز على نظيره ضمك، بهدف نظيف، في اللقاء المؤجل الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي.

وجاء هدف الهلال عن طريق موسى ماريجا في الدقيقة ٧٠.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: ياسر الشهراني – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – محمد البريك

خط الوسط: كويلار – مصعب الجوير – لوسيانو فييتو

خط الهجوم: عبدالله الحمدان – إيجالو – موسى ماريجا.

ويحتل فريق الهلال المركز الرابع من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد ٥٣ نقطة، بينما يأتي فريق ضمك في المركز الحادي عشر برصيد ٣٢ نقطة.