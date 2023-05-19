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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 227 حالة تعدٍ على مساحة 39 فداناً

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات المرحلة الأولى من الموجة 21، تمكنت من إزالة 227 حالة تعدٍ على مساحة 39 فداناً و3 قراريط، منذ بدء الحملة، حتى الآن، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الموجة الـ21، تنفذ على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو القادم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

شدد محافظ كفر الشيخ، خلال تعليماته، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة ال 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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