القواسم المشتركة بين الأديان.. المفتي: نحتاج لرسم صورة صحيحة لعلاقة المسلم بغيره

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن المسلم لا يرى تناقضًا أو تضادًّا بين معنى الدين وحقائقه وشعائره وتحقيق توحيد الله وعبوديته، وبين معاني الحياة ومتطلباتها وتدبير المنافع ورعاية المصالح وعمارة الأرض على المستويات كافة، والتعاون مع الجنس البشري في تحقيق ذلك

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة المذاع عبر قناة ”صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق أن المسلم مميز عن غيره بحمله المنهج الإلهي الذي يجعل صلاح الإنسان ومعرفتَه بالله وتنفيذ أوامره جزءًا من معاني الاستخلاف في الأرض وعمارتها، ويرى أن من واجبِه أن يعملَ على تحقيق عمارة الأرض ونشر المبادئ الإسلامية من العدل والاستقامة.

القواسم المشتركة بين الأديان

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة التركيز على القواسم المشتركة بين الأديان؛ لأن هذه القواسم المشتركة تعتبر إدراكًا واعيًا، والعالم أحوج ما يكون إلى ما يعين على حوارٍ حقيقي نابع من الاعتراف بالهُويَّات والخصوصيات.

وتابع مفتي الجمهورية: يجب وجود حوار لا يؤجج نيران العداوة والبغضاء أو فرض الهيمنة على الآخر، حوار قائم على أساس التعددية الدينية والتنوع الثقافي، ولا ينقلب أبدًا إلى حديث أحادي.

وعلق المفتي قائلا: نحتاج لرسم صورة صحيحة لعلاقة المسلم بغير المسلم، يكون الأصل فيها علاقة محبة ومودة وتعايش وتعاون من أجل البناء والتنمية، ومقاومة آثار التخلف والجهل والفقر والمرض، والتخلص من كل ما يمتُّ إلى الصدام والحروب والعنف وقتل الأبرياء بِصلة.