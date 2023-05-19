يا فرحة عمري.. حميد الشاعري يغني ويرقص مع ابنته في حفل زفافها

حرص الفنان حميد الشاعري، على التعبير عن فرحته في حفل زفاف ابنة المقام الليلة الجمعة 19 مايو بأحد الفنادق الكبرى في وسط القاهرة.

وحرص حميد الشاعري على اصطحاب ابنته في حفل زفافها، وتقديمها للعريس، وقام بالرقص معها، وغنى لها «يا فرحة عمري».

هدية حميد الشاعري لـ ابنته

ظهرت ابنة الفنان حميد الشاعري، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، في حفل زفافها، وهي تحمل هدية مكتوب عليها «بابا» دون أن تكشف عما تحتويه الهدية.

حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

حضرت الفنانة يسرا، حفل زفاف ابنة الفنان حميد الشاعري، المقام مساء اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وتواجدت يسرا بفستان أزرق واسع لفت الأنظار إليها، في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري، واستمر باقي النجوم في التوافد.

عقد قران ابنة حميد الشاعري

وفي يوم السبت 13 مايو، احتفل الفنان حميد الشاعري بعقد قران نجلته الكبرى نبيلة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

حميد الشاعري وبرنامج الدوم

من جهة أخرى، شارك حميد الشاعري في لجنة تحكيم برنامج "الدوم" للموسم الثاني على التوالي، وهو برنامج المسابقات الأضخم في مصر والوطن العربي، ويعود حميد من المملكة العربية السعودية لاستكمال تصوير الحلقات النهائية للبرنامج الذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.

أحدث حفلات حمدي الشاعري

في منتصف مارس الماضي، أحيا الكابو حميد الشاعري، حفلا غنائيا استثنائيا بقصر عابدين، واستمر الحفل في أجواء مبهجة وبحضور عدد كبير من وسط عناصر إبهار متعددة، تجمع بين التاريخ المصري والتراث الحضاري المعماري، المتمثل في قصر عابدين العتيق.

قام حميد الشاعري خلال الحفل بغناء عدد أبرز أغانيه، ومنها "روح السمارة، الفستان الأسود، جلجلي، وين أيامك وين، حبيبة يا حبيبة"، كما قدم ميدلي مميز لأبرز أغانيه، وتفاعل الحضور مع المزيكا والغناء، واستعادوا الذكريات مع أغاني الشاعري.

شملت عناصر الإبهار في الحفل الإضاءة المميزة التي أضاءت قصر عابدين، والفرقة الموسيقية التي اجتمعت بحميد الشاعري في حالة من البهجة، لتضفي أجواء مميزة على عناصر الابهار في الحفلة، وخلال الحفل التقط الحضور عددا من الصور التذكارية مع حميد الشاعري.