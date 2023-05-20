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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

94 الف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 413 لجنة بالمنيا اليوم

اليوم بدء امتحانات
اليوم بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

تنطلق اليوم السبت بمحافظة المنيا امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 حيث يؤدي 94 الف طالب وطالبه امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء في 413 لجنه على مستوى الإدارات التعليمية التسع.

ومن جانبه عقد حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة لقطاع وسط ( المنيا - سمالوط - مطاى ) بحضور الدكتور على عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية حيث أكد وكيل الوزارة انه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية التسع من نظافة وتعقيم وتهوية وإضاءة مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.

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كما أكد وكيل الوزارة على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كل التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وشدد على منع دخول التليفون المحمول أو أى  أجهزة اتصال حديثة للمراقبين والطلاب داخل اللجان الامتحانية.

واشار إلي أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية.


يذكر أنه سيؤدى 94 الف 363 طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة في 413 لجنة امتحانية.

 

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