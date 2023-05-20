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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة عصام الحضري تفاجئ جمهورها بنوع مولود ابنتها

صدى البلد

نشرت صابرين رضا زوجته عصام الحضري مقطع فيديو لابنتها شاهندة وهي تحتفل بجنسيه المولود .

وظهرت شاهندة في الفيديو وتظهر عليها علامات الحمل لتفاجئ الجميع بجنسيه الطفل ولد.


كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن أسباب اعتزال كرة القدم وحراسة المرمى، مشددًا على أن مدرب النادي الأهلي مانويل جوزية هو سبب اعتزاله، متابعًا: "قالي انت عملت كل حاجة بتلعب كورة أزاي".

 

وأوضح عصام الحضري، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": “جوزية نصحه بالاعتزال؛ لأنني حققت تاريخ كبير من البطولات والألقاب ووصلت لسن كبير في حراسة المرمى”، مؤكدًا أنه اعتزل بعد أسبوع فقط من نصيحة جوزية له.

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