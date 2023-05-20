إمكانيات خرافية.. فرج عامر يوجه رسالة مثيرة لـ كهربا

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بنجم الأهلي كهربا بعد تألقه اليوم في مباراة الترجي.

وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" كهربا لاعب كرة قدم حقيقي عنده إمكانيات خرافية وتلقائية".

وتأهل فريق النادى الأهلى إلى نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا بشكل رسمى، لمواجهة الفائز من مباراة الوداد المغربى وصن داونز الجنوب افريقي غدًا السبت، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري.

وحدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم «كاف» 4 يونيو القادم موعدًا لمباراة الذهاب فى نهائى بطولة دورى الأبطال، ويوم 11 من نفس الشهر موعدًا لمباراة الاياب، على أن تنقل مجموعة قنوات بى إن سبوت مباراتى النهائى على الهواء مباشرًا.