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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. ممثلة شابة تنشر فيديو جديدا يجمعها بالفنان عادل إمام.. لهذا السبب تقرر تشميع شقة سمير صبري بعد رحيله بعام

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الأبرز خلال اليوم، وجاءت الأحداث بها كما يلي:

 

بحضور النجوم.. تفاصيل حفل زفاف ابنة حميد الشاعري وهدية مفاجئة

احتفل الفنان حميد الشاعري بزفاف ابنته نبيلة، وسط حضور من أهل الفن، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين الذين جاءوا لتهنئة الفنان حميد الشاعري، ومنهم يسرا وليلى علوي وجومانا مراد وإيناس الدغيدي، بالإضافة إلى أهل الطرب وجيل “الشاعري” من المطربين، مثل النجم عمرو دياب الذى أحيا الحفل، وإيهاب توفيق ومحمد حماقي  ومنى الشاذلي.

منى ممدوح تنشر فيديو جديدا يجمعها بالفنان عادل إمام

نشرت الفنانة الشابة منى ممدوح فيديو يجمعها بالفنان عادل إمام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وجاء الفيديو الذى جمع بين الفنانة منى ممدوح والفنان عادل إمام، احتفالا بعيد ميلاد الأخير ، وأكدت أنه سبب دخولها عالم الفن.

فى ذكرى وفاة سمير صبري.. لهذا السبب تقرر تشميع شقته بعد رحيله بعام
 تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير سمير صبري، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذ اليوم، بعد مشوار فني طويل، قدم فيه مئات الأعمال الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون أو الغناء أو الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم البرامج.

ماجدة خير الله: مسلسل اللعبة مازال مثيرا لاهتمام المشاهد بعد 4 أجزاء

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها فى الجزء الرابع من مسلسل “اللعبة”، والذى بدأ عرضه الأسبوع الماضي، على إحدى المنصات. 

وقالت ماجدة خير الله، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “مسلسل اللعبة فى جزئه الرابع مازال مثيرا بالنسبة لاهتمام لمشاهدين، ولعل نوع الضحك الذى يقدمه العمل مختلف”. 

فى ذكرة وفاته.. سمير غانم ودلال عبد العزيز ثنائي جمعهما الحب والموت

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير سمير غانم، والذى يعد واحدا من أعلام الكوميديا فى مصر، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التى تجازوت الـ250 عملاً ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، والتى رسم من خلالهما الضحكة على وجوه المشاهدين فى مصر والعالم العربي.

تعبت فى شنبك.. معجب يوجه رسالة لـ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

شارك الفنان أحمد العوضي، صورة لرسم اسكتش لصورته من أحد المعجبين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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