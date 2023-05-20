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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور النجوم .. تفاصيل حفل زفاف ابنة حميد الشاعري وهدية مفاجأة

حفل زفاف ابنة حميد
حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

أحتفل الفنان حميد الشاعري بزفاف ابنته نبيلة ، وسط حضور من أهل الفن ، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين الذين جاءوا لتهنئة الفنان حميد الشاعري ، ومنهم يسرا وليلي علوي و جومانا مراد وإيناس الدغيدي ، بالإضافة الى أهل الطرب وجيل “ الشاعري ” من المطربين ، مثل النجم عمرو دياب ، والذى احيا الحفل ، وإيهاب توفيق ومحمد حماقي  ومني الشاذلي .

تفاصيل حفل زفاف ابنة حميد الشاعري :

وحرص حميد الشاعري على اصطحاب ابنته في حفل زفافها، وتقديمها للعريس، وقام بالرقص معها، وغنى لها «يا فرحة عمري». 

وظهرت ابنة حميد الشاعري بفستان أسطوري طويل ومنفوش بشكل كبير باللون الأبيض، وبأكمام طويلة ومفتوحة، ومرصع الفستان بالكريستالات بالكامل.

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وحرص حميد الشاعري على اصطحاب ابنته في حفل زفافها، وتقديمها للعريس، وقام بالرقص معها، وغنى لها «يا فرحة عمري». 

هدية حميد الشاعري لـ ابنته

ظهرت ابنة الفنان حميد الشاعري، في مقطع فيديو عبر إنستجرام، في حفل زفافها، وهي تحمل هدية مكتوب عليها «بابا» دون أن تكشف عما تحتويه الهدية. 

عمرو دياب يمازح “ حميد الشاعري ” 

ومازح عمرو دياب صديقه حميد الشاعري، معربا عن حبه له، قائلا: «حميد الشاعري أخويا وعشرة عمري وانا بغني النهاردة في فرح بنتي مش بنته».

عقد قران ابنة حميد الشاعري 

وفي يوم السبت 13 مايو، احتفل الفنان حميد الشاعري بعقد قران نجلته الكبرى نبيلة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

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