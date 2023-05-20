استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 20 مايو 2023.

وشهدت بعض الأسعار انخفاضًا كبيرًا في الأسعار لبعض السلع وانخفاضا طفيفا في البعض الآخر، وسجلت اليوم كالتالي:

الطماطم ب 5.5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 13 جنيها للكيلو

البطاطس ب 6 جنيه للكيلو

الكوسة ب 9 جنيهات للكيلو

الخيار6 جنيهات للكيلو

الملوخية 9 جنيهات للكيلو

الفلفل الرومي 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان 6 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة

البرتقال 6 جنيهات للكيلو

الموز 7.5 جنيه للكيلو

الفراولة 10 جنيها للكيلو

الجوافة 12 جنيها للكيلو