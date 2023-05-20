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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية والمحافظ يتفقد مدرسة عبدالله النديم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسكندرية، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة المعنية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء اللازمة لاداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مدرسة عبدالله الاعدادية بنين لمتابعة سير الامتحانات في أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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وكلّف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ووجه رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

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