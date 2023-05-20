أسعار اليوم| هنا تباع أرخص لحوم بلدي.. تراجع الدواجن.. والبيض يسجل 78 جنيهًا

تراجع أسعار كرتونة البيض 9 جنيهًا لتسجل 78 جنيهًا

انخفاض أسعار الدواجن الساسو بعد الإفراج الأخير عن الأعلاف

انخفاض كيلو اللحوم البلدى بوزارة الزراعة 30 جنيهًا، وتلك هى منافذ شراؤها



مع اقتراب عيد الأضحى، يقبل المواطنون على شراء اللحوم الحمراء من الأسواق، وكذلك الأضاحى، ولكن هذا العام ترتفع أسعار اللحوم، ومن المتوقع مزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة ، وعلى النقيض تنخفض أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق بعد الإفراجات المستمرة عن الأعلاف

وتطرح وزارة الزراعة، اللحوم بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة الغلاء وتحقيق التنافس فى الأسواق، ما يؤدي إلى طرح الوزارة أرخص أنواع اللحوم.



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 290 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 280 - 350 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية.

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و280 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيها، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيها، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو

وينشر موقع “صدى البلد” عناوين منافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والمحافظات.

منافذ محافظة القاهرة:

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.

- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم.

- منفذ نادي دجلة طرة البلد.

منافذ محافظة الجيزة:

وتغطي منافذ بيع منتجات الزراعة جميع مناطق الجيزة، ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي، ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة، ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة.

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم.

يوجد بها خضار وفاكهة وجميع المواد الغذائية.

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها - الحي المتميز - سنتر 3.

توجد بها منافذ أسماك طازجة وخضار وفاكهة ولحوم ودواجن وجميع المواد الغذائية





على جانب آخر، شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت ٢٠ مايو 2023، انخفاض جديد في سعر الفراخ الساسو ببداية التعاملات بالبورصة والأسواق، لتستمر الدواجن في موجة انخفاض بدأتها منذ أكثر من أسبوع نتيجة تراجع أسعار الأعلاف بالأسواق، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 63 جنيهًا في المزرعة، و65 جنيهًا وقد يصل إلى 75 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

• الفراخ البلدي : 90 -95 جنيهًا للكيلو. ليصل للمستهلك بسعر 98 جنيهًا

• الدواجن الساسو: 66 ل 67 جنيهًا للكيلو. لتصل للمستهلك بسعر 72 جنيهًا ،بعدما وصل سعرها إلي 77 جنيهًا منذ يومين

• الأوراك: بين 70 لـ76 جنيهًا للكيلو.

• بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 140- 170 جنيهًا للكيلو.

• الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

• سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

• سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

• الفراخ الأمهات البيضاء: 54 في المزرعة ، لتصل بسعر 60 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

• كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

• كتكوت ساسو: 10-11 جنيهًا

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الأبيض اليوم بين 68 و78 فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة جادة في توفير احتياجات مربي الدواجن من الأعلاف؛ مؤكدًا أن هذه الوفرة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار؛ وهو أمر سينعكس على أسواق اللحوم والدواجن والألبان

وكشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية توسع الدولة في المساحات المنزرعة بالمناطق الجديدة؛ من أجل تقليل فجوة استيراد السلع، إلى جانب العمل على توفير الأعلاف لمربي الدواجن؛ الأمر الذي سينعكس على الأسواق.

وقال القرش، خلال تصريحات له ، إن الدولة المصرية تتبنى مشروعات لزيادة المساحات المنزرعة في المناطق الجديدة بالصحراء الغربية والشرقية.

وأضاف "القرش" أنه كلما زاد الإفراج عن الأعلاف كلما انخفضت أسعار الدواجن واللحوم ، لإن الإفراج عن الأعلاف يشجع المربيين على زيادة انتاجهم ، وزيادة التربية المحلية، وبالتالى يزيد المعروض.

انخفاض أسعار الأعلاف

وأوضح معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة أن هناك انخفاض في أسعار الأعلاف ما يحقق تلبية أكبر لمتطلبات الإنتاج ، وتعظيم العائد من الإنتاج الداجني وإنتاج اللحوم.

وأشار الدكتور محمد القرش، إلي أن المواطن أصبح يشعر ويلمس مجهودات الإفراج عن الأعلاف ، إذ انخفضت أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الأخيرة أمام المواطنين وهذا نتيجة الجهود المبذولة، واستقرار الإفراجات عن الأعلاف بشكل مستمر.



فيما سجلت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات اليوم السبت 20 مايو 2023 حيث تراجع سعر طبق البيض الأحمر حوالي 9 جنيهات مسجلا 85.75 جنيه، فيما انخفض سعر طبق البيض الأحمر بقيمة 7 جنيهات ليسجل 78.75 جنيه.



أسعار البيض اليوم السبت



وتراجعت أسعار كرتونة البيض الأبيض لتبدأ اليوم من 85 جنيها في المزرعة، بعدما وصلت 94 جنيهات .



وتراجعت سعر كرتونة البيض البلدي من 90 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 93 -95 جنيها.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 78 جنيها في المزرعة، وبين 80 ل 85 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.