الأوقاف تدعم معاشات القراء ب 2 مليون جنيه سنويا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذي يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإكرام أهل القرآن ليصبح ٢ مليون جنيه سنويا بدلا من مليون جنيه.

واوضح وزير الأوقاف، أن ذلك يأتي إكرامًا لأهل القرآن وتقديرا لما يقومون به في خدمة كتاب الله عز وجل وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة في أرجاء المعمورة التي يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليما تجويدا وترتيلا .

وتضمن القرار بدء التطبيق من بداية العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ويصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل ثلاثة أشهر .