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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم خوف مجموعة السبع من ترسانة الصين النووية.. اعتراف حاسم بأهمية بكين

قادة مجموعة السبع
قادة مجموعة السبع

صعدت مجموعة الدول السبع من تحذيرها من "تسريع الصين لترسانتها النووية"، حيث يلتقى زعماء العالم في هيروشيما، مركزين على الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان مشترك ، مستهدفين بكين وموسكو كل على حدة ، إن الصين "تسريع بناء ترسانتها النووية دون شفافية (أو) حوار هادف يمثل مصدر قلق للاستقرار العالمي والإقليمي".

وذكر البيان : " ندرك أن المرونة الاقتصادية تتطلب تقليل المخاطر والتنويع".

ورغم التحذير للصين، أضاف البيان، بأن الدول الكبرى، لا تتطلع إلى وضع سياسة لإلحاق الضرر بالصين أو إعاقة تقدمها الاقتصادي، ذاكرا "إن النمو الصيني  الذي يلعب وفقًا للقواعد الدولية ذا أهمية عالمية".

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يأتي البيان في الوقت الذي أعربت فيه دول مجموعة السبع عن مخاوفها بشأن مكانة الصين المتصاعدة في سوق التجارة الدولية والتي تعززت من خلال دورها في سلاسل التوريد في كل شيء من أشباه الموصلات إلى المعادن المهمة. 
من خلال إصدار البيان ، تتطلع مجموعة السبع إلى رسم إستراتيجية مشتركة تجاه التعاملات المستقبلية مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وأصدر أعضاء مجموعة السبع - الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا - بيانًا منفصلاً بشأن الأمن الاقتصادي يحذر الدول من استخدام التجارة كسلاح له عواقب.

كما أكدت القوى العالمية على التحديات التي يمثلها التدخل الروسي في أوكرانيا والتوترات مع الصين بشأن تايوان والأمن الاقتصادي.

ويهدف بيان المجموعة إلى تحديد مشاريع جديدة في مبادرة تطوير البنية التحتية العالمية لمجموعة السبع.

جاء البيان بعد فترة وجيزة من هبوط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هيروشيما بعد أن طار إلى آسيا على متن طائرة حكومية فرنسية.

شوهد الرئيس الأوكراني  زيلينسكي مرتديًا زيه المعتاد باللون الأخضر الزيتوني أثناء هبوطه في هيروشيما وانتقل سريعًا إلى سيارة كانت تنتظره.

و قال زيلينسكي على تويتر في تغريدة له "اليابان وقمة مجموعة السبع.. لقاءات مهمة مع شركاء وأصدقاء أوكرانيا ".

قالت الصحيفة البريطانية، يسير قادة دول السبع، في طريق تحقيق التوازن في هيروشيما وهم يتطلعون إلى معالجة مجموعة من المخاوف العالمية التي تتطلب اهتمامًا عاجلاً ، بما في ذلك تغير المناخ ، والذكاء الاصطناعي ، والفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي ، والانتشار النووي ، وقبل كل شيء ، الحرب في أوكرانيا.

تعد الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، وهي محور للعديد من تلك المخاوف.

كما أطلقت المجموعة موجة جديدة من العقوبات العالمية على موسكو بالإضافة إلى خطط لتعزيز فعالية العقوبات المالية الحالية التي تهدف إلى تقييد المجهود الحربي للرئيس فلاديمير بوتين.

بعد مرور ما يقرب من 15 شهرًا على الحرب ، أصبحت روسيا الآن الدولة الأكثر تعرضًا للعقوبات في العالم ، ولكن هناك تساؤلات حول فعالية العقوبات.

وقال زعماء مجموعة السبع في بيان صدر بعد اجتماعات مغلقة "دعمنا لأوكرانيا لن يتراجع". 
وتعهدوا "بالوقوف معًا ضد حرب روسيا غير القانونية وغير المبررة وغير المبررة ضد أوكرانيا"، بحسب ما زعموا.

وقالوا: "لقد بدأت روسيا هذه الحرب ويمكنها إنهاء هذه الحرب".

ومن المقرر أن تناقش المجموعة أيضًا الجهود المبذولة لتقوية الاقتصاد العالمي والتصدي لارتفاع الأسعار الذي يضغط على الأسر والميزانيات الحكومية في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما في البلدان النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

 

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