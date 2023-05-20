التشكيل الرسمي لمباراة الوداد وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها في تمام الرابعة عصرا، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:



حراسة المرمى: يوسف المطيع

الدفاع: العملود، أبو الفتح، زولا، عطية الله.

الوسط: جبران، أوناجم، جعدي حيمود، المترجي.

الهجوم: سامبو.

تشكيل صن داونز:



حراسة المرمى: ويليامز

الدفاع: بوطويل، موكوينا، مفالا.

الوسط: موداو، مبولي، مخوليس، موديبا.

الهجوم: مورينا، شالوليلي، زواني.

وتعادل الوداد المغربي، مع صن دوانز سلبيا في لقاء الذهاب، السبت الماضي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وينتظر الأهلي الفائز من الوداد وصن داونز، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.