لحيازتهم أسلحة وذخائر بالقليوبية.. السجن سنة لـ"خفير" و3 سنوات غيابيا لاثنين آخرين

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السابعة، بحبس خفير خصوصي سنة حضوريا، وكذلك السجن لمدة 3 سنوات غيابيا لاثنين آخرين، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ.

أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيره، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27292 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3849 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سمير خ ع"، 35 سنة، خفير خصوصي، و"محمد ع ع"، 32 سنة، هارب، وشقيقه "سليمان ع ع"، 53 سنة، هارب، وجميعهم مقيمين دائرة مركز طوخ، حازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدس"، كما حازوا واحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "مسدس"، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، قيام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية حوزتهم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الأول وبحوزته سلاح ناري "طبنجة" تحوي خزينة بداخلها 4 طلقات لذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته السلاح الناري المضبوط بقصد الدفاع عن النفس.