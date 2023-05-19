عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حريق بمصنع ومخزن بالقليوبية

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بمصنع ومخزن حصير بلاستيك أسفل عقار مكون من 9 طوابق بمنطقة عزبة الأمير بدائرة قسم شرطة الخصوص، وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم  إلى المستشفى للعلاج تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع ومخزن للحصير البلاستيك بشارع يحى عبدالرازق دائرة القسم.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق والدفع بـ 7 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.


وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع والمخزن يشغل الطابق الأول المكون من 9 طوابق ملك م ن م 45 سنة مقيم بالخصوص واسفر الحريق عن اصابة 8 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى وجار فحص إجراءات التراخيص والإجراءات القانونية للمصنع والمخزن.


تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وحصر كافة التلفيات، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال صاحب المصنع.

القليوبية المباحث الجنائية بالقليوبية المباحث الجنائية سيارات الإسعاف قوات الحماية المدنية بالقليوبية قسم شرطة الخصوص قوات الحماية المدنية مدير المباحث الجنائية نشوب حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

بعد حضور زيلينسكي .. رسالة عاجلة من بوتين إلى القمة العربية

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشقاء أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية .. وفتح تحقيق عاجل

بسبب قطعة جاتوه.. القصة الكاملة لمقتل صاحب محل حلويات على يد 4 أشخاص بالقليوبية

شهّر بسمعتها على فيسبوك .. إجراء رسمي ضد المتهم بتهديد خطيبته بالقليوبية

ترشيحاتنا

الدولة الوطنية والعمل العربي | كلمة تاريخية للرئيس السيسي في قمة جدة

إعلان جدة يدعو للالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا والسودان ووحدة أراضيهما

السودان : قبلنا مبادرة السعودية والولايات المتحدة للهدنة

السيسي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين

على هامش قمة جدة | الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي

وزير الري يوجّه بسرعة عمل تصميمات كوبري مدخل سقارة على ترعة شبرامنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ