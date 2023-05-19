إصابة 8 أشخاص فى حريق بمصنع ومخزن بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب بمصنع ومخزن حصير بلاستيك أسفل عقار مكون من 9 طوابق بمنطقة عزبة الأمير بدائرة قسم شرطة الخصوص، وأسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع ومخزن للحصير البلاستيك بشارع يحى عبدالرازق دائرة القسم.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق والدفع بـ 7 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.



وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع والمخزن يشغل الطابق الأول المكون من 9 طوابق ملك م ن م 45 سنة مقيم بالخصوص واسفر الحريق عن اصابة 8 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى وجار فحص إجراءات التراخيص والإجراءات القانونية للمصنع والمخزن.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وامرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وحصر كافة التلفيات، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال صاحب المصنع.