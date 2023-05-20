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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن سنة مع الإيقاف للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية في الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب وعضويه المستشارين وليد محمد صيره، ومدحت مجدى مكى ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بحبس شخص سنة مع الإيقاف بتهمة إحداث عاهة مستديمة لأخر في مشاجرة نشبت بينهما مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية.

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كانت نيابة بنها الكلية قد أحالت المتهم "عمرو ا ع" محبوسا للمحكمة بتهمة إحداث ضرباً بالمجني عليه "محمد ي م" مع سبق الإصرار بان بيت النية، وعقد العزم علي ذلك، وأعد لذلك الغرض أداة مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص قطعة زجاج حادة، وتوجه إليه بالمحل الذي أيقن سلما تواجده به.


أضاف أمر إحالة المتهم إلي جنايات بنها ان المتهم وما أن ظفر بالمجني عليه حتي قام بجذبه عنوة و عاجله بضربة بالعين اليسرى باستخدام أداة قطعة زجاج حادة" والاعتداء بضربه بجوار العين اليمنى و ضربة باليد اليسرى باستخدام الأداة إحرازه فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقارير الطبية والطبي الشرعي المرفقين.


أوضح أمر إحالة المتهم أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه تخلف بسببها لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تتمثل في ضمور بالعصب للعين اليسرى ويعتبر عجز جزئي مستديم، و تقدر نسبتها ٣٠% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز المتهم أداة قطعة زجاج حادة مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو من الضرورة الشخصية أو المهنية، وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض علي المتهم وإحيل للنيابة والمحكمة التي قضت بحكمها السابق.

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