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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للبناء بدون ترخيص.. ضبط أعمال حفر خلسة بسرياقوس في القليوبية

حفر
حفر

تمكنت أجهزة مركز معلومات الشبكات الأرضية بالقليوبية من ضبط واقعة حفر خلسة دون استخراج التراخيص اللازمة بمدينة شبين القناطر، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية والمهندس ياسر مرعي، مدير المركز، بحماية البنية التحتية للمرافق ومنع أعمال حفر الخلسة.

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وقالت المحافظة وفقا لبيان اليوم، إنه بمتابعة آلاء عصام مدير فرع شبين القناطر تمكن رئيس قسم الضبطيات بالفرع، من رصد أعمال حفر خلسة بمنطقة سرياقوس بجوار ترعة كشمير.

وعلى الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة، وعمل محضر بالواقعة من أعمال مخالفة، وتم اخطار الجهة المعنية بالحفر، لاتخاذ الإجراءات الرسمية وأستخراج التصريح الفني اللازم قبل الحفر.

وحذر المركز من عدم استخراج التصاريح اللازمة والحفر خلسة دون استخراج التصريح الفني من المركز، مؤكدا أن فرق الضبطيات تعمل حتى فى أيام العطلات والإجازات.

القليوبية أجهزة مركز معلومات الشبكات الأرضية الشبكات الأرضية شبين القناطر حماية البنية

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