بصق عليه أثناء السجود| القصة الكاملة لواقعة تريزيجيه ولاعب فنربخشة التركي

أثار لاعب فنربخشة ساميت أكايدين حالة من الجدل والغضب الواسعين بسبب ما فعله مع لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر ووفريق طرابزون سبور التركي.. ماذا فعل؟

لاعب فنربخشة يبصق على تريزيجيه

ظهر ساميت أكايدين في مقطع مصور وهو يبصق على تريزيجيه أثناء سجود الأخير احتفالا بهدفه في مرمى فريق فنربخشة.

واحتفل تريزيجيه بهدفه في شباك فنربخشة بالسجود ولكن ظهر مدافع الخصم وهو يبصق دون أن يتضح إذا كان متعمدًا أم لا.

وخسر طرابزون سبور اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي.

لاعب فنربخشة وتريزيجيه

ماذا قال لاعب فنربخشة؟

من جانبه رد ساميت أكايدين لاعب فنربخشة، نافيا أنه كان يقصد إهانة تريزيجيه وهو يسجد موضحا ان الحركة عفوية وغير مقصودة.

وأضاف أكادين في بيانه : “إنني أدين الادعاءات اللاأخلاقية بالتلاعب بحركتي، وهي جزء من عادة الرياضي، من الناحية البصرية".

نادي طرابزون التركي يرد

في سياق متصل، أصدر نادي طرابزون التركي بيانا رسميًا اليوم السبت، أدان فيه ما حدث من اللاعب ساميت أكايدين لاعب فنربخشه عقب بصقه على محمود حسن تريزيجيه أثناء سجوده.

وقال طرابوزن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: “يدين نادي طرابزون بشدة العمل غير الإنساني ضد لاعب كرة القدم محمود تريزيجيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربهشة، إنه لأمر مثير للإشمئزاز أن يبصق ساميت أكايدين على لاعبنا، بينما كان تريزيجيه ساجدًا بعد احتفاله بهدفه”.

وأضاف النادي:”نتوقع أن يتفاعل جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم مع Samet Akaydın والاتحاد التركي لكرة القدم ، وخاصة نادي Fenerbahçe الرياضي ، لاتخاذ إجراءات على الفور. ندعو المجتمع الرياضي بأكمله إلى التكاتف ، ورفض مثل هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية ، وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم ، حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام”.

مباراة فنربخشة وطرابزون سبور

وعن ملخص مباراة فنربخشة وطرابزون سبور بالدوري التركي، فقد سيطر فريق فنربخشة علي مجريات الشوط الأول حتى استطاع باتشواي إحراز الهدف الأول لفنربخشة في الدقيقة 11، وظل فنربخشة يسعى لإحراز الهدف الثاني لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم فنربخشة بهدف نظيف.

مع بداية الشوط الثاني سيطر فنربخشة حتى أحرز بيتروني الهدف الثاني لفنربخشة في الدقيقة 58 وعزز النتيجة إنر فالينسيا بالهدف الثالث في الدقيقة 71.

شارك اللاعب المصري تريزيجيه بديلًا في الدقيقة 62 واستطاع إحراز الهدف الأول لصالح طرابزون سبور من ركلة جزاء في الدقيقة 80 لتنتهي المباراة بفوز فنربخشة علي طرابزون بثلاثة أهداف مقابل هدف.