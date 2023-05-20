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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير مهم لمواطني المغرب .. أمطار وثلوج ورياح في هذا التوقيت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية بدولة المغرب بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية مرتقبة يومي الأحد والاثنين بعدد من مناطق المغرب.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا أو زخات مطرية قوية أحيانا رعدية (20 – 40 ملم) مرتقبة غدا الأحد بكل من تطوان والمضيق-الفنيدق والحسيمة والحاجب، وتازة وصفرو وبولمان وإفران وتاونات، ابتداء من العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا.

وأضافت وفق ما نشرت صحيفة هسبريس المغربية أنه من المرتقب أيضا نزول تساقطات ثلجية (10 – 25 سم) على المرتفعات التي تتجاوز 2000 متر بكل من أزيلال والحوز وورزازات وميدلت وتنغير، يوم غد الأحد ابتداء من منتصف النهار إلى الحادية عشرة ليلا.

كما أشارت المديرية إلى أن هبات رياح قوية (75 – 90 كلم/ الساعة) مرتقبة بكل من جرسيف وفكيك وجرادة وتاوريرت وبولمان، وتنغير وميدلت والرشيدية وزاكورة وورزازات وطاطا، ابتداء من التاسعة من صباح غد الأحد إلى السادسة من صباح بعد غد الاثنين.

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