عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء توافد صناع السينما إلى ختام مهرجان جمعية الفيلم في الأوبرا

مهرجان جمعية الفيلم
مهرجان جمعية الفيلم

بدأ منذ قليل توافد العديد من صناع السينما على ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ ٤٩ بدار الأوبرا المصرية.

وكان من أوئل الحضور المخرج الكبير عادل الأعصر وتامر مرتضي الذي حصل على جائزة أحسن مؤثرات بصرية لعام 2022 عن فيلم كيرة والجن.

غدا.. ختام الدورة الـ 49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي

إعلان جوائز الدورة الـ 49 لمهرجان جمعية الفيلم.. القائمة كاملة

تعرف علي جوائز الدورة الـ 49 لمهرجان جمعية الفيلم

وكانت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوى فى دورته ٤٩ للسينما المصرية، برئاسة السيناريست والمخرج ابراهيم الموجي، وعضوية كلا من الدكتورة أمل الجمل، المخرج عادل الأعصر، الأستاذ هشام سليمان، الناقدة الفنية ماجدة موريس، المخرج محمد ياسين، والدكتور وليد سيف قد أعلنت عن جوائز الدورة الـ ٤٩، والتى تنافس عليها 5 أفلام والتى عرضت فى دور العرض المصرية لعام ٢٠٢٢، وهم "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر14" للمخرج هادي الباجوري، و"العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وتم إعلان الجوائز على النحو التالى: 


حصل المصور شريف مختار على جائزة أحسن تصميم أفيش عن فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، وحصل المونتير"أحمد حافظ" على جائزة أحسن مونتاج عن فيلم "ليلة قمر ١٤"، وحصل الممثل خالد أنور علي جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن نفس الفيلم، بينما حصل فيلم "من أجل زيكو" علي جائزتي أحسن ممثلة دور أول للفنانة منة شلبي، بينما حصل كريم محمود عبدالعزيز علي جائزة التمثيل دور أول رجال، بينما منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفنان "ماجد الكدواني" عن دوره في فيلم "الجريمة". 


بينما حصل المهندس "أحمد أبو السعد" على جائزة أحسن مكساج صوت عن فيلمى "العنكبوت" و"كيرة والجن"، وتمكن فيلم "كيرة والجن" من الحصول علي عدد آخر من الجوائز ومنها جائزة الإمتياز فى التمثيل الفنان "كريم عبدالعزيز بالإجماع من لجنة التحكيم، وأحسن مؤثرات بصرية للمخرج تامر مرتضي، ومصممة الملابس ناهد نصرالله على جائزة أحسن ملابس، ومهندس الديكور باسل حسام على جائزة أحسن ديكور، بينما حصل "هشام نزيه" على جائزة أحسن موسيقى تصويرية، أما جائزة أحسن تصوير فحصل عليها مدير التصوير"أحمد المرسى"، جائزة أحسن مخرج لـ"مروان حامد"، بينما حصلت الفنانة "رزان جمال" على جائزة أحسن ممثلة دور ثانى، وحصل أيضا علي جائزة أحسن فيلم عن عام 2022. 


كما قررت لجنة التحكيم حجب جائزة أحسن سيناريو والمكياج لهذا العام من قبل أعضاء لجنة التحكيم والتى سيكون لها بيان توضيحى خاص بأسباب الحجب فى حفل الختام، وعلي الجانب الآخر حصل فيلم "كيرة والجن" علي جائزة الجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يتم خلال ايام المهرجان. 


وعلي الجانب الآخر أعلن إدارة المهرجان عن الأفلام العربية الثلاثة التي حصلت علي أعلي تصويت في الاستفتاء العام للنقاد والسينمائيين وأعضاء الجمعية من بين 14 فيلما عرضت بدور العرض المصرية خلال عام 2022، وهي الفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان، ومن لبنان حصل كل من فيلم "دفاتر مايا" للمخرجة جوانا حاجي توما والمخرج خليل جريج، وفيلم "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر.

وأوضح مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان أن هذه الدورة استثنائية لأن هذا العام يمر ٥٠ عامًا على تأسيس المهرجان والذى وضع قواعده ولائحته وتفاصيله بالتعاون مع الناقد الراحل سمير فريد، والناقد سامى السلامونى، مؤكدًا على أنه احتفال سنوى بالسينما المصرية، ويشهد له السينمائين من  الفنانين والاعلام والصحافة بنزاهة جوائزه، حتى نال احترام الجميع على مدار سنواته الـ 49، مؤكدًا على شعار "نحو سينما مصرية.. مصرية"، والذى بمضمونه يكون قاعدة اختيار الأفلام وبمضمون هذا الشعار يكون منح الجوائز التى ترقى إلى مستوى السينما المصرية موضوعًا وفنًا.


مهرجان جمعية الفيلم ‎يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أو منذ بداية إقامته.

جمعية الفيلم
جمعية الفيلم
جمعية الفيلم
جمعية الفيلم
ختام مهرجان جمعية الفيلم الأوبرا دار الاوبرا المصرية كيره والجن فيلم كيرة والجن ابراهيم الموجي عادل الاعصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

موضوعات متعلقة

في شوارع القاهرة .. محمد رمضان يستأنف تصوير "ع الزيرو" مع نيللي كريم

موسم عيد الأضحى.. محمد رمضان يعود لمصر لاستكمال تصوير فيلم ع الزيرو

بسبب أم كلثوم.. القصة الكاملة لأزمة عمرو مصطفى مع محسن جابر

قبل عرضها.. تفاصيل مسرحية سيدتي أنا لـ نضال الشافعي وداليا البحيري

كريم فهمي يسافر للإمارات لمناقشة كتابه الأخير مملكة الموت

تصل لـ4 آلاف جنيه.. أسعار تذاكر مسرحية هشام ماجد وشيكو في السعودية

بدأها مصطفى حجاج .. تعرف على أغاني موسم الصيف 2023

مصطفى حجاج يطرح بنت الناس أولى أغنيات صيف 2023

ترشيحاتنا

مفاجأة.. جمال شعبان يكشف عن تحرك محمد رمضان بعد صورة رزم الدولارات

تحدي إندومي حار .. فتاة تبكي على الهواء بعد وفاة شقيقها

سقوط أمطار ونشاط الرياح.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال ساعات

المشاط: جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات

عبد المنعم فؤاد يتابع اختبارات المُحفظين من 14 محافظة للعمل بالرواق الأزهري|صور

رئيس التجمع لـ صدى البلد : يجب مناقشة كيفية تمويل نشاط الأحزاب بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تارت الفراولة بمذاق لا يقاوم

سر خلطة بهارات البطاطس المقلية .. ازاي تعمليها في البيت زي المحلات

بخلاف الكتلة .. علامات تشير للإصابة بـ سرطان الثدي

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من مكسرات اللوز يوميًا؟ نتيجة مدهشة

فيديو

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

الذهب يستعيد جزءا من خسائره .. والجنيه يتعافى أمام الدولار

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ