كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

دُعيت للمشاركة فى إحدى الندوات ، واعتلى المنصة قامة كبيرة من خبراء التاريخ القديم والقمم الوطنية، وتحدث عن مصر التاريخ والحضارة والموقع الاستراتيجى ، وقاطعه شاب يظهر من لهجته كم القلق الذى يعيشه فى ظل مجتمع دولى زاخر بالمشاكل والتحديات ، وقال الشاب بعصبية مفرطة : ياأستاذنا متكلمنيش عن مصر الحضارة والتاريخ ، كلمنى عن المصرى اللى هو أنا يعيش إزاى فى ظل الغلاء والفقر ؟

تبسم المتحدث الكبير سنًا وقامة وقال له : وكيف تستطيع أن تعيش فى وطن بلا حضارة ولا قيم ولا تاريخ ؟ الأوطان صاحبة الحضارات هى تلك الأوطان التى يقطنها شعوب قادرة على تغيير الواقع الى الأحسن والأفضل ، لايغرنك ما تفرزه لك السينما العالمية ،وبخاصة هوليود ، وماتنقله لك من حياة الكاوبوى الغنية السهلة التى يعيش فيها المواطن الغربى مرفها ، فالواقع مغاير لما تقوم به هذه الناقلات الكاذبات ، أنا تجولت فى هذه البلاد وعشت فيها ورأيت حيوات العديد من مواطنيها ؛ واستطيع أن أؤكد لك بأنهم يعيشون شبه أموات وأن هناك مناطق وبلداناً يعيش أبناؤها عيشة سكان العشوائيات ومساكن الصفيح، أن ما نشاهده على شاشات العم سام يهدف بصورة كبيرة لخلق حالة من الاغتراب لديك ولدى كل مواطنى هذه المنطقة المسماة بالشرق الاوسط ، هم يريدون غرس حالة من الإحباط والشعور دوما بكراهية الاوطان وخلق احساساً دفيناً بالهجرة وترك الوطن بلا رجعة .

يابنى لابد أن نعترف بوجود مشاكل موروثة من أنظمة سابقة تعاملت مع مشاكل الوطن المزمنة بالمسكنات ، ولم تقضى على هذه المشاكل بالتخلص منها ؛ فتركتها تزداد وتتفاقم ، والان عندما حان وقت تشخيص الازمات وبترها نهائيا علا صوت المنتفعين من بقاء المريض ينزف للاستفادة من مصاريف علاجه الطويل الذى لاشفاء منه سوى بوفاته اذا لم ترسل السماء يد العناية التى تحملت كل التبعات من اجل علاج نهائى ؛ والقاء كافة المسكنات الى الأبد .

مصر غير مسموح لها بأى شىء ، سوى بقليل من التعب، تنفض بعده غبار ثوبها وتقوم مرة أخرى وتواصل مسيرتها وسيرها ، مصر ولأنها مصر فالتاريخ يتحدث عن تبعات جسام وأهوال عظام شهدتها مصر وتحدتها وانتصرت عليها ، ولأنها مصر فهى قادرة على تخطى حملات التشويه والتشكيك ، ولأنها مصر فهى التى نجحت فى القضاء على أعداء الحياة وتطهير سيناء منهم وفتح ابوابها طاهرة عصية أبية . ولأنها مصر فهى قادرة على حماية حدودها التى يسعى اعداءها لتشتيت قوتها من كل صوب وحدب من العراق الى سوريا الى ليبيا وأخيرا من السودان ، ولانها مصر التاريخ والحضارة فهى القادرة على حماية أمنها المائى مهما حاول أعداءها استغلال ملف المياه كوسيلة ضغط او قهر . ولأنها مصر والتى توصف بأنها خزائن الارض فهى ستتخطى حملات خفافيش الظلام الهادفة الى البلبلة والتشكيك والتقليل من كل انجاز وطنى عظيم لم يكن ليتم بهذه السرعة الا فى وجود قيادة سياسية وطنية تعمل من اجل إعلاء قامة وقيمة مصر بما يتناسب مع تاريخ قاهرة الاعداء ومنارة المنطقة ورمانة ميزان العالم كله .

مصر ليست مجرد دولة بل هى تاريخ البشرية كلها ؛ وكل الاديان تشهد بذلك وعليه ، مصر كما قيل عنها فارس أبيض يهزم كل الازمات ويقضى على الليالى السوداء ويصل لقمة الزمان والمكان . ولأنها مصر فعلى كل مصرى أن يعمل من أجلها ولها .

انتهى القائد من كلامه ولم ينته الحضور وانا معهم من الانبهار واستحضار التاريخ المصرى لنتعلم منه ونستخلص كيفية تجاوز مصر وتحدى كل ما مرّت به من أحداث عظام ، وفتن ، ومؤامرات ، وتخطيط للقضاء عليها ، وكانت الإجابة حاضرة وتقول مفرداتها «لأنها مصر …..».