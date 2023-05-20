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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني

صدى البلد

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه أمام ريال سوسييداد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - كوندي - كريستينسن - ألبا 

خط الوسط: كيسي - بوسيكتس - دي يونج

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - ديمبلي

وكان فريق برشلونة قد توج ببطولة الدوري الإسباني للمرة السابعة عشر في تاريخه، بعد الفوز على نظيره ريال بيتيس، قبل انتهاء المسابقة بـ 4 جولات.

ويحتل فريق برشلونة الصدارة برصيد 85 نقطة، بينما يأتي فريق ريال سوسييداد في المركز الرابع برصيد 62 نقطة.

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