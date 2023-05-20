مقترحات لتجريمه ..أبو شقة : التخبيب أفعال طرف ثالث يفسد العلاقات الزوجية

كشف الدكتور محمد أبو شقة المحامي بالنقض، معنى "التخبيب" وكيفية إثباته وعقوبته.

وأوضح أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن التخبيب وجود طرف ثالث فى العلاقة الزوجية يقوم بإفسادها.

التخبيب فعل مذموم

وأكد محمد أبو شقة، ان التخبيب فعل مذموم يتعارض من ثابت من ثوابت الفقة الأسلامى وهو المحافظة على الحياة الزوجية.



وأضاف المحامي بالنقض، هناك مقترحات لتجريم التخبيب، ولكن لا يمكن تجريم كل ما هو محرم، معقبا:" بعض المحرمات تقوم على النويا وليست الأفعال لذا لا يمكن تجريم النوايا".