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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

صدى البلد

في ليلة تملؤها البهجة وروح العروبة والتآخي بين أبناء المجتمع السعودي والمصري، احتفلت قبيلة ‎"بلّحمر" منطقة عسير شمال مدينة ‎أبها، بزواج المقيم المصري المهندس «عرفة بن محمد عرفة» الذي ولد وترعرع بين أبناء القبيلة.

احتفلت القرية بزفاف الشاب المصري تكريمًا لوالده الذي عاش بين أبناء قبيلة بلحمر لمدة 40 عامًا، وجاء الوقت لرد الجميل بإقامة حفل زفاف مهيب لنجله.

كانت مناسبة اجتماعية يغمرها الحب والترابط الاجتماعي بين المواطن والمقيم حسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وتوجيهات القيادة الرشيدة في القبيلة.

اشتعلت أجواء الزفاف بالألوان الشعبية للاحتفال في المملكة العربية السعودية مثل استعراضات العرضة والمدقال.

وكرمت القرية المهندس المصري الشاب الذي عاش حياته كلها مع والده بين أبناء قبيلة بلّحمر، بإهدائه نقطة زفاف قدرها "85 ألف ريال سعودي" أي ما يعادل مليوني جنيها مصريا.


 

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