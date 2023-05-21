غادة والي: لوحات الرسام الروسي مستوحاة من الفراعنة والفنان ينكر

نفت مصممة الجرافيك غادة والى، التهمة التى وجهها لها فنان روسى بسرقة لوحاته وتنفيذها جداريات على لوحات المتور.



وأضافت غادة والى، خلال حوارها مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن التشابه بين رسوماتها ورسومات الفنان الروسى بسبب أن لوحاتها ولوحاته مستوحاة من الفن الفرعوني.

الفن الفرعوني

وأكدت مصممة الجرافيك غادة والى، أن الفنان الروسى ينكر من الأساس أن لوحاته مستوحاة من الفن الفرعوني.

واستعرضت غادة والى، عدد من اللوحات الفنية لفنانين مختلفين ومن عصور مختلفة تتشابه لوحاتهم الفنية، وجميعها يخضع للفن التكعيبى دون أن يتهم فنان الأخر بسرقة لوحاته.