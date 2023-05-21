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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: قدم على منح للدراسة المتخصصة بمجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 عبر هذا الرابط.. وتعليمات هامة من زراعة عين شمس بشأن الطلاب المتعثرين للإعفاء من الرسوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليمات هامة من زراعة عين شمس بشأن الطلاب المتعثرين للإعفاء من الرسوم
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الطلاب التى  ظروفهم المادية لم تسمح لسداد الرسوم الدراسية المقررة عليهم التوجه فورا (خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان) إلى صندوق التكافل بإدارة رعاية الشباب وفقاً لبحث اجتماعي يثبت الحالة وذلك لتخفيض أو الاعفاء وفقاً لدراسة الحالة.

اليوم.. بدء امتحانات نهاية العام بحقوق عين شمس
تبدأ كلية الحقوق جامعة عين شمس، امتحانات الطلاب بداية من اليوم  الأحد 21 مايو لتبدأ تباعا لمرحلة الليسانس بشعبه الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

اليوم.. علوم حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني
أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

قدم على منح للدراسة المتخصصة بمجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024.. عبر هذا الرابط
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.

إعلام القاهرة: بداية ماراثون الامتحانات بعد يومين
أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم
تنظم كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، اليوم، المعرض الثاني للملابس المستعمله بإسعار رمزية، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ابراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور السيد الموشي منسق الإنشطة الطلابية.

 

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