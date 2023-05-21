تعليمات هامة من زراعة عين شمس بشأن الطلاب المتعثرين للإعفاء من الرسوم

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الطلاب التى ظروفهم المادية لم تسمح لسداد الرسوم الدراسية المقررة عليهم التوجه فورا (خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان) إلى صندوق التكافل بإدارة رعاية الشباب وفقاً لبحث اجتماعي يثبت الحالة وذلك لتخفيض أو الاعفاء وفقاً لدراسة الحالة.

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الطلاب التي لم تقم بتقديم بحث فهو إقرار منه بعدم استحقاقه للتخفيض أو الإعفاء.

كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، حقيقة تأجيل امتحانات الترم الثاني عن موعدها الطبيعي، قائلا إنه لا يوجد تأجيل، والامتحانات في موعدها بالكلية وملتزمون بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أحمد جلال، أنه سيتم إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.

وأكد عميد زراعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا بالكلية حسب الجدول التي وتم إعلانه للطلاب على الموقع الرسمي للكلية.

وأبرز المحظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس وهي كالاتي:

- لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد إثبات شخصيته من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو جواز السفر بالنسبة للوافدين.

- يجب على الطالب دخول لجنة الامتحان قبل بدء الامتحان؛ ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن عدم التزامه بذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المتعلقة بتأديب الطلاب.

- يلتزم الطالب بعد مم دخول لجنة الامتحان باي أجهزة اتصال أو أي وسيلة أخرى للغش ؛ وفي حال دخوله بها يلتزم بتسليمها على مسئوليته الشخصية إلى مراقب القسم الذي يمتحن به قبل بدء الامتحان, ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن مخالفة ذلك ‎٠‏

- يحظر بشكل قاطع دخول لجنة الامتحانات بأي كتب أو مذكرات أو أوراق تتصل بمادة الامتحان.

- يحظر دخول لجنة الامتحان بـ زي لا يتناسب مع الحرم الجامعي.

- يحظر التدخين داخل لجان الامتحان قطعيا.

- يلتزم الطالب بتوجيهات الملاحظين المتعلقة بأماكن الجلوس وغيرها من التوجيهات التي تهدف إلى حفظ النظام داخل اللجان.

- يجب على الطالب عدم الكتابة على ورقة الأسئلة , والاستعاضة عنها بمسودة فى نهاية كراسة الإجابة.

- يجب على طلاب الفرقة الرابعة التأكد من إنهاء كافة متطلبات التخرج كالتربية العسكرية للذكور، ومحو الأمية، والمعادلة، والحاسب الآلي، والمحكمة التدريبية.

- يجب على الطالب التأكد من قيام الملاحظ بإخفاء بياناته الشخصية ؛ ويحظر عليه بشكل قاطع وضع أية علامة أو أي رمز أو كتابة عبارات أو أدعية دينية أو غيرها على وجه كراسة الإجابة أو داخلها يستدل منها على شخصيته.

- لن يسمح بأي حال من الأحوال للطالب بأداء الامتحان إلا خلال فترة الامتحان المحددة له، وبحيث لن يسمح على سبيل المثال لطلاب الانتساب بأداء الامتحان مع طلاب الانتظام أو العكس.

‎- فى حالة وجود شكوى؛ يتوجه الطالب بعد أداء الامتحان إلى رئيس اللجنة، أو يطلب من الملاحظ التواصل معه أثناء الامتحان فى حالات الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأخير.