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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب في تصادم ميكروباص ودراجة بخارية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، مصرعه؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، على الطريق الأوسط بناحية بني وشاح دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا عبر خط النجدة مفاده وجود حادث تصادم على الطريق الأوسط دائرة المركز، ووجود متوفي.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سیر سیارة میكروباص قیادة المدعو (علاء م ع ع- 35 سنة- سائق- ویقیم دائرة مركز جھینة)، إختلت عجلة القیادة بیده وإصطدم بدراجة بخاریة قیادة المدعو (محمد ج م م- 20 سنة- طالب- ویقیم دائرة المركز).

نتج عن الحادث وفاة المدعو (عبد الرحمن م ب م- 17 سنة- طالب- ویقیم دائرة المركز)، من مستقلي الدراجة البخاریة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال قائدي المركبتین وشقیق المتوفي المدعو (بخیت م ب م- 21 سنة- طالب- ویقیم بذات الناحیة)، قرروا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخیر الشبھة الجنائیة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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