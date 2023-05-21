بسبب قصر قامته.. تصرف صادم من رئيس وزراء كندا مع سياسي كوري جنوبي

أثار رئيس وزراء كندا جاستن ترودو جدلًا واسعًا، بسبب تصرفه مع سياسي كوري جنوبي قبل اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما، حيث تم وصفه بـ"المهرج" عندما يسافر إلى الخارج.

وظهر ترودو في مقطع فيديو خلال لقاء جين بيو رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، وهو ينحني قليلًا ليكون في مستوى طول المسؤول، ثم باعد ساقيه بشكل كبير في محاولة للظهور بقامة أقصر والتساوي في الطول مع المسؤول الكوري الجنوبي، وهو ما تسبب بضحك جميع الحاضرين.

وأشادت وسائل الإعلام الكورية إلى حد كبير بهذا التصرف، ووصفتها قناة "تشوسون" بأنه "مشهد يبعث على الحميمية".

ومع ذلك، كتب الكندي المحافظ ترو نورث أن بعض الكنديين يتهمون ترودو بإحراج كندا أثناء تواجده في الخارج، وقال لورن جونتر معلق صحيفة "تورنتو صن"، إن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو يتصرف كمهرج عندما يسافر إلى الخارج.

وأضاف جونتر: "متى سنتوقف نحن الكنديين عن السماح لرئيس وزرائنا المهرج بتمثيلنا على المسرح الدولي؟ في الوطن يتمتع جاستن ترودو بمقدرة ذهنية ضئيلة في أحسن الأحوال، ونراه يتحول إلى مهرج عندما يسافر إلى الخارج".