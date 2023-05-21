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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 2.410 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت  أسعار الذهب حالة من الاستقرار على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية، حوالي 2,410 جنيه.

أهمية أسعار الذهب

وتحظى معلومة أسعار الذهب بأهمية كبيرة عند الكثير من المواطنين المقبلين على الزواج، ليس ذلك فحسب، بل وأيضا للراغبين فى الاستثمار، حيث يعد المعدن الأصفر ملاذا آمنا للكثيرين.

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استقرار.. أسعار الذهب اليوم الأحد 21 مايو

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صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم، الأحد، بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية حالة من الاستقرار على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل كما يلي:

عيار 24 بيع 2,697 شراء 2,754
عيار 22 بيع 2,472 شراء 2,525
عيار 21 بيع 2,360 شراء 2,410
عيار 18 بيع 2,023 شراء 2,066
عيار 14 بيع 1,573 شراء 1,607
عيار 12 بيع 1,349 شراء 1,377
الاونصة بيع 83,881 شراء 85,658
الجنيه الذهب بيع 18,880 شراء 19,280
الكيلو بيع 2,697,143 شراء 2,754,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب استقرارا لتسليم يونيو في Comex بنيويورك عند 1,981.60 دولار للأوقية، بزيادة 21.80 دولار.

فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب إلى 1,954.40 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,085.40 دولار في 4 مايو.

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سعر الذهب اليوم الأحد 21-5-2023

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الجرام بـ 2400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

كان السعر الفوري للذهب، الذي يعكس التداولات المادية في السبائك والذي يتابعه بعض المتداولين عن كثب، انخفض إلى 1,952.03 دولار بعد ارتفاع قياسي بلغ 2,073.29 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وتشير التوقعات إلى عودة الذهب بسهولة لمستوى 2,000 دولار للأوقية الأسبوع المقبل.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق إنهما أقرب من ذي قبل لإتمام صفقة لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار.

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