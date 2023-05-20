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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 2400 جنيه.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تمثل أسعار الذهب أهمية كبيرة لدي الكثيرون خاصة المقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة كما تعد  أسعار الذهب ذات أهمية خاصة أيضا لدي المستثمرين الراغبين فى إدخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ آمن فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

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أسعار الذهب اليوم السبت

وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الذهب حالة انخفاض كبيرة إلي أن استقر المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم السبت ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق سع البيع 2,350 جنيه والشراء 2,400 جنيه.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :- 


عيار 24 بيع 2,686 شراء 2,743
عيار 22 بيع 2,462 شراء 2,514
عيار 21 بيع 2,350 شراء 2,400
عيار 18 بيع 2,014 شراء 2,057
عيار 14 بيع 1,567 شراء 1,600
عيار 12 بيع 1,343 شراء 1,371
الاونصة بيع 83,526 شراء 85,303
الجنيه الذهب بيع 18,800 شراء 19,200
الكيلو بيع 2,685,714 شراء 2,742,857

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي شهدت أسواق الذهب  أسوأ أسبوع تداول منذ فبراير الماضي لتسجل الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي.
وسجلت أسعار الذهب الفورية إنخفاض بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الماضي، وسجلت أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1951 دولار للأونصة.

ويأتي الإنخفاض فى أسعار الذهب نتيجة تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي، والتى تفيد أن التضخم لا يزال بعيد عن هدف البنك وأن رفع أسعار الفائدة مجددًا في اجتماع يونيو القادم أمرًا لا بد منه.
من جانبه صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الفيدرالي قد لا يضطر إلى رفع الفائدة بسبب شروط الائتمان المصرفي المتشددة.

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الذهب يستعيد جزءا من خسائره .. والجنيه يتعافى أمام الدولار

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وتشير التوقعات إلى أن الذهب قد يعود إلى استكمال الارتفاع والعودة لاختراق المستوى 2000 دولار، خاصة أن المنطقة السعرية حول 1940 – 1950 دولار لم يتم المساس بها من قبل الذهب.

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