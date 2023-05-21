أسباب تغير شكل الفنان الراحل سمير غانم

قال الناقد الفني عماد يسري إن الكاتب محمود السعدني كان رأيه في الفنان سمير غانم أنه “كداب زفة”، ومنذ هذه اللحظة قرر الفنان سمير غانم تغيير شكله ليصبح “جان” ووسيما، فوضع الباروكة ثم بعد ذلك قدم مسرحية “موسيقى في الحي الشرقي”، وفي نفس التوقيت قدم دوره في فيلم “خلي بالك من زوزو” مع الفنانة سعاد حسني.

وأضاف عماد يسري، خلال لقائه ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن” الفضائية، أن الفنان الراحل سمير غانم قدم عمل “جوليو وروميت” وقام بالتبرع به أثناء حرب أكتوبر للمجهود الحربي، مشيرا إلى أن عادل إمام كان من المفترض أن يكون البديل للممثل الضيف أحمد.

وأوضح الناقد الفني أن الفنان الراحل سمير غانم هو من اكتشف الفنانة مديحة كامل، وأول أدوارها كان فيلم “30 يوم في السجن”، مشيرا إلى أن الراحل محب لجميع الفنانين، وأن الفنانة سعاد حسني لها محطات كثيرة مع الراحل سمير غانم.