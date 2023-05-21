عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب تغير شكل الفنان الراحل سمير غانم

الراحل سمير غانم
الراحل سمير غانم

قال الناقد الفني عماد يسري إن الكاتب محمود السعدني كان رأيه في الفنان سمير غانم أنه “كداب زفة”، ومنذ هذه اللحظة قرر الفنان سمير غانم تغيير شكله ليصبح “جان” ووسيما، فوضع الباروكة ثم بعد ذلك قدم مسرحية “موسيقى في الحي الشرقي”، وفي نفس التوقيت قدم دوره في فيلم “خلي بالك من زوزو” مع الفنانة سعاد حسني.

وأضاف عماد يسري، خلال لقائه ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن” الفضائية، أن الفنان الراحل سمير غانم قدم عمل “جوليو وروميت” وقام بالتبرع به أثناء حرب أكتوبر للمجهود الحربي،  مشيرا إلى أن عادل إمام كان من المفترض أن يكون البديل للممثل الضيف أحمد.

وأوضح الناقد الفني أن الفنان الراحل  سمير غانم هو من اكتشف الفنانة مديحة كامل، وأول أدوارها كان فيلم “30 يوم في السجن”، مشيرا إلى أن الراحل محب لجميع الفنانين، وأن الفنانة سعاد حسني لها محطات كثيرة مع الراحل سمير غانم.

30 يوم في السجن الفنانة مديحة كامل خلي بالك من زوزو حرب أكتوب الباروكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

شوبير يكشف حقيقة مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

ترشيحاتنا

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

بسبب خلافات مالية.. مقتل مجرم علي يد شقيقين بعين شمس

علي الدين هلال: الدولة تدعم الأحزاب ..وحان وقت حوكمتها

الحوار الوطني.. خالد داود: سعيد بتنوع الآراء ونتطلع للقاء مثمر

هل انتهت أطول معركة.. تضارب الأنباء بشأن سيطرة روسيا على حصن أوكرانيا المنيع

برلمانية: ندرس بالحوار الوطني إثبات أحقية الأم للوصاية على المال بمستند واحد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ