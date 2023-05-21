دراسة تؤكد: ارتفاع درجات الحرارة يزيد الاكتئاب |تفاصيل

أكدت بعض الدراسات في جامعة "جورج تاون" التي أجراها خبراء في الصحة العقلية أن معدلات الاكتئاب والقلق لدى البشر معرضة للارتفاع بمجرد زيادة الحرارة درجة واحدة أكثر من المعتاد.

وأفادت الدراسة أنه لا بد أن نستعد لأعراض ارتفاع درجات الحرارة فالمزاج يتعكر والقلق قد يزداد مع قدوم فصل الصيف وربما نتعرض لنوبات اكتئاب، فالحرارة العالية تلعب دورًا رئيسيًا في ذلك.

وعرضت قناة الحدث الإخبارية تقريرا أفاد أنه رغم ان هذا البحث ركز على دولة بنغلاديش إلا ان نتائجه قابلة للتطبيق على دول أخرى فالحرارة تؤثر على الناقل العصبي السيراتونين الذي يساهم في تنظيم حالة المزاج للإنسان فمرضى الاكتئاب مثلا يعانون من صعوبات في عملية التنظيم الحراري وبينما يستعد العالم لمواجهة موجات حرارة جديدة تتجدد الحاجة لمعرفة كيفية حماية أدمغتنا من حرارة الصيف الحارقة.